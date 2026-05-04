Deslealtades

Una vez más, cierto sector del Parlamento ha evidenciado su ideología apostando por grandes tenedores de viviendas, en vez de por más de tres millones de inquilinos.

Los representantes de la soberanía popular se lucieron, una vez más, al rechazar un Decreto que beneficia a una mayoría social, pero no tanto a una minoría de fondos que acaparan grandes bloques de viviendas para rentabilizarlas y transformarlas en viviendas turísticas o de alquiler por habitaciones.

No dudamos que si este acontecimiento hubiera coincidido con unas elecciones generales, su actitud y voto sería el contrario, dado que su único interés es desgastar al Gobierno, para ocupar ese tan ansiado poder, a través del cuál puedan hacer sus negocios personales. Es vergonzoso que el futuro y el bienestar de millones de ciudadanos estén en manos de gente indigna, que utiliza al votante en beneficio propio. No se puede hacer más el ridículo, pensando que el ciudadano es tonto y no sabe diferenciar a unos de los otros.

Queremos suponer que ese numeroso grupo de inquilinos sabrá elegir, en el futuro, apartándose de los que con su deslealtad y perversión les producen dolor y malestar, arrojándolos al precipicio, sin rubor ni arrepentimiento.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)