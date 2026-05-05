Momentos de incertidumbre

El capitalismo es un sistema en constante transformación social y en constante incertidumbre. En este horizonte, la estabilidad reclama un contrato social para resolver las necesidades. El covid-19 o la era Trump abren una ventana de oportunidades. Dos impulsos operan en esta dirección, creando un nuevo clima.

Por un lado, el fuerte sentimiento de vulnerabilidad y contingencia de la vida humana. Este sentimiento ha creado un escenario que cumple determinadas condiciones para poder lograr un consenso sobre las reglas e instituciones básicas que han de configurar una política económica democrática. La incertidumbre surgida por la pandemia, y la política de Trump crean un “velo de ignorancia” frente al futuro que nos obliga a ser más cautos y más dependientes de la colaboración de los “otros”.

Por otro lado, la ruptura de las cadenas globales de aprovisionamiento ha creado una percepción de fragilidad e inestabilidad de la economía tal como la conocemos. Esta incertidumbre provocada por la política de Trump se ve intensificada por la que provoca la doble transición digital y verde. Aún está por ver si la situación puede conducir a la reducción de la desigualdad y la pobreza a niveles social y políticamente tolerables.

No se sale del lodazal echando más barro, sino tomando medidas para que el lodazal no exista

No es posible predecir el futuro, entre otros motivo porque no existe. La guerra y las amenazas de reducir a alguna nación a la “edad de piedra” parecen estar creando un clima de urgencia para pasar de una hiperglobalización centrada en el comercio y las finanzas a otra responsable y focalizada en promover la participación de la gestión de los bienes públicos y lucha contra el cambio climático. Probablemente el impulso político más intenso para un nuevo contrato social necesario vendrá agudizado por los problemas de libre circulación de las personas y las mercancías. La salud pública global, la digitalización y la descarbonización de la economía, en la medida en que tiene además una dimensión desigualitaria importante, constituirán factores decisivos del contrato verde. Esta fue la finalidad del último contrato social de la posguerra al crear políticas e instituciones públicas de cobertura de riesgo.

Una explicación que permite sostener que las grandes crisis que afectan a las condiciones de vida e introducen una elevada incertidumbre sobre el futuro favorecen cambios en el sistema económico y social es la teoría del “velo de la ignorancia”: una sociedad es más justa cuando sus reglas serían aceptadas incluso sin saber qué lugar te tocará ocupar en ella. En esta situación de incertidumbre somos más proclives a consensuar medidas que cohesionen la sociedad en un horizonte de progreso y justicia social.

No se sale del lodazal echando más barro, sino tomando medidas para que el lodazal no exista. Asumir sólo el papel de denunciante no es suficiente para salir de la incertidumbre. Se requiere además una actitud ética en la política de intersubjetividad de reconocimiento de los valores de los “otros”.

Moncho Ramos Requejo

(Maceda)