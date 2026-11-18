Cartas al director en La Región.

A estas alturas nadie pone en duda el derecho de expresión y opinión, recogidos en la Constitución Española en su artículo 20.1a), así como el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Acudiendo a la definición de la Real Academia de la Lengua, respecto de,

Expresión: “manifestar o dar a entender lo que se piensa o siente...”

En cuanto a Opinión: “juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien”.

Es evidente que queda clara la diferencia entre una y otra forma de comunicar nuestros pensamientos y sentimientos.

Ambos derechos deben ser respetados, ya no sólo por mandato legal, sino también por consideración y deferencia hacia quiénes los transmiten.

No obstante pueden existir matices referidos al de opinión. Veamos algunos ejemplos:

-Si alguien opina que se debe discriminar a la mujer por el simple hecho de serlo, ya sea social, laboral o salarialmente.

-Rechazar a las personas según su orientación sexual.

-Menospreciar a alguien que procede de otro lugar geográfico.

-Negar asistencia médica.

-Dicriminar a las personas en función de su riqueza.

-Negar el derecho a la propiedad de su persona y resolver sobre ella misma.

-Dificultar el bienestar de los menos favorecidos.

-Tratar de evitar la actualización de las pensiones y del salario mínimo.

-Privatizar las pensiones.

-Menoscabar el honor de alguien con infundios o insultos amparándose en la inmunidad que otorga el aforamiento.

-Condenar mediática y socialmente a alguien sin pruebas.

En estas y otras circunstancias similares, aun respetando el derecho de opinar, no merecen ser respetadas, porque su calado en ciertos niveles de la sociedad es pernicioso para la mayoría social. Por ese motivo no se pueden justificar al amparo de una norma, trasgrediendo otros derechos.

Toda norma tiene sus excepciones. No se debe abusar de la bondad contenida en ellas. Se puede concluir y decir en voz alta: no odas las opiniones son respetables”.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)