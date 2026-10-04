Hoy domingo, 4 de octubre, celebramos San Francisco de Asís, patrón de la Ecología

A pesar de que Bergoglio adoptó su nombre al convertirse en papa, fue su santidad san Juan Pablo II quien nombró a san Francisco de Asís patrono de la ecología en 1979. ¿Por qué? “Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche”.

En su haber para la concesión de este patronazgo figura también el Canto de las Criaturas -“Alabado seas, mi Señor…”-, que escribió poco antes de morir y en el que Francisco alaba al Señor utilizando la belleza de la naturaleza. Ocho siglos después este canto inspiró al papa Francisco para escribir la encíclica “Laudato si”, inspiración de Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense.

Gonzalo Sánchez (Ourense)