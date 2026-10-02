Diez años haciendo historia en el Trail Ribeira Sacra

El próximo 11 de octubre, el Trail Ribeira Sacra celebra una fecha muy especial: 10 años de historia, esfuerzo, ilusión y pasión por el deporte y por nuestra tierra.

Para nosotras es especialmente emocionante poder felicitarles en este décimo aniversario, porque durante ocho años tuvimos el orgullo de formar parte de este gran evento como colaboradoras. Ocho años compartiendo momentos, trabajo, nervios, ilusión y, sobre todo, la satisfacción de ver cómo esta carrera crecía y se consolidaba año tras año.

El Trail Ribeira Sacra es mucho más que una carrera. Es naturaleza, compañerismo, superación y una manera maravillosa de mostrar al mundo la belleza de nuestra Ribeira Sacra. Detrás de cada edición hay muchas personas que trabajan con dedicación para que todo salga adelante, y por eso queremos reconocer y agradecer el enorme esfuerzo de todos los que han hecho posible llegar hasta aquí.

Diez años no se cumplen todos los días, y qué mejor manera de celebrarlo que con una gran carrera, como la que nos tienen acostumbrados cada año.

Desde aquí queremos enviar nuestra más sincera enhorabuena a toda la organización, voluntarios, corredores, colaboradores y a todas las personas que forman parte de esta gran familia. Os deseamos muchos años más de éxitos, de kilómetros, de emociones y de momentos inolvidables.

¡Feliz 10º aniversario, Trail Ribeira Sacra! Y que el próximo 11 de octubre sea, una vez más, una gran fiesta del deporte y de nuestra tierra. Con cariño y admiración, enhorabuena por estos diez años.

Chelo Durán Fernández

Esperanza Fernández Quintas

(Ourense)