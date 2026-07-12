Principios y normas

La forma de la Ley y de las normas jurídicas debe estar iluminada, guiada, por los principios generales de Derecho para que en ellas se realicen, como debe ser, los valores del Estado de Derecho. A través de la forma de la Ley y de las normas jurídicas deben explicitarse estos principios que son los que aseguran que la norma se oriente, especialmente en su dimensión procedimental, a los valores estructurales del Estado de Derecho.

Es verdad que muchos principios han venido al mundo jurídico como consecuencia del trabajo de la doctrina y de la jurisprudencia. En otros casos, además, aparecen, como no puede ser menos, reflejados en las normas. Pero lo más importante es que existen por si mismos porque son la proyección, la manifestación en la realidad jurídica de la esencial idea de justicia que trasciende al Ordenamiento y le da sentido. Desde este punto de vista, los principios son previos al Ordenamiento. Podría decirse que son su fundamento y que el Ordenamiento se justifica en la medida en que dichos principios inspiran y presiden el sistema normativo.

Podría decirse que son su fundamento y que el Ordenamiento se justifica en la medida en que dichos principios inspiran y presiden el sistema normativo.

La idea que identifica los principios como la atmósfera y el oxígeno de las normas explica hasta qué punto el olvido de los principios generales precipita la degradación del Derecho a que lleva por ejemplo el planteamiento hiperformalista o de formalismo exacerbado hoy tan presente a causa del entendimiento de la norma en clave de fuerza, de poder, de dominación.

En efecto, hoy en día, frente al intento, sistemático y pertinaz, de convertir el Derecho en un mero apéndice del poder, sea político o sea económico o financiero, los principios generales del Derecho se levantan como valladar inexpugnable que permite evitar esta terrible operación. Antes bien, el Derecho Administrativo del Estado de Derecho debe mucho a los principios generales. Tanto que, si no fuera por ellos, probablemente la lucha contra las inmunidades del poder de la que habla García de Enterría hubiera sido desigual y con un claro vencedor.