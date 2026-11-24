Con estudios y trabajo, seguimos sin poder irnos de casa
Con estudios y trabajo, seguimos sin poder irnos de casa
A los 25 años, nuestros padres se compraban un piso y formaban una familia. Ahora, nosotros calculamos si nos llega para alquilar una habitación. Hicimos lo que se nos pidió: estudiar, formarnos, trabajar duro y luchar por nuestros objetivos. Nos prometieron que el esfuerzo tendría recompensa, pero esa promesa parece haberse quedado por el camino. Con estudios y trabajo, el alquiler se lleva buena parte del sueldo y ahorrar para dar la entrada de una vivienda se convierte en un sueño muy lejano. ¿De qué sirve esforzarse por construir un futuro si ni siquiera podemos permitirnos empezar a vivirlo?
Mientras tanto, la vivienda ocupa un lugar destacado en los discursos políticos. Se proclama la emancipación juvenil como una prioridad, pero las soluciones no llegan y seguimos en la habitación de nuestra infancia, con la vida en pausa. No exigimos tener lo mismo que nuestros padres, sino poder aspirar a ello. Una vivienda digna no es un capricho ni un privilegio, sino una condición básica para construir un proyecto de vida.
Aina Artigas Vallelado
(Ourense)
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