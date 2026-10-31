CARTAS AL DIRECTOR
Invertir más no significa riesgo cero
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El trágico accidente de tren de ayer reabre el debate sobre la seguridad ferroviaria. Es indudable el esfuerzo presupuestario: desde 2017, la inversión ha pasado de los 1.700 millones de euros del Ejecutivo de Rajoy a 5.000 millones en 2025. El gasto en conservación también ha crecido, subiendo de 45.000 euros por kilómetro en 2018 a más de 71.000 en 2025.
¿Se puede invertir más? Siempre, pero los recursos son finitos y gobernar implica priorizar y asumir renuncias.
Los primeros indicios apuntan a una concatenación de fallos: una avería del sistema y un error humano al aplicar los protocolos. De confirmarse, habrá que auditar los procedimientos para corregir las vulnerabilidades, asumiendo que el factor humano nunca se elimina del todo.
La seguridad ferroviaria debe ser una prioridad absoluta, pero conviene recordar que la infalibilidad no existe. Toca esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y aprender de la tragedia.
Miguel Fernández
(Madrid)
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