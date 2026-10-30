No dejemos que la violencia nos robe la voz

Estoy a favor de que la gente se movilice y salga a la calle para defender aquello en lo que cree. De hecho, deberíamos hacerlo más a menudo, sin esperar a que los problemas se vuelvan insostenibles para reaccionar. La movilización es necesaria, especialmente en una sociedad en la que demasiadas veces parece que solo se escucha a quien más ruido hace. Pero defender el derecho a protestar no significa justificar cualquier comportamiento.

Lo ocurrido en Barcelona con los llamados Blocus nos obliga a distinguir entre movilizarse para reclamar un cambio y aprovechar una convocatoria para saquear comercios, robar o destrozar todo lo que se encuentra por el camino. Porque los comercios no tienen la culpa. Detrás de cada tienda hay personas que trabajan en ella, familias que dependen de ella y, a menudo, años de esfuerzo para sacar adelante un negocio.

Pero el problema va más allá de los desperfectos materiales. Cuando la violencia ocupa el centro de una protesta, las reivindicaciones que la han originado quedan en un segundo plano. En lugar de conseguir que nos escuchen, damos a los políticos argumentos para asociar las movilizaciones con el vandalismo y desacreditarlas, sin tener que abordar los problemas que denuncian.

Salir a la calle es necesario. Hacerlo sin saber qué queremos conseguir o perjudicando a personas que no tienen nada que ver con aquello que denunciamos no es luchar por un cambio: es perder de vista el motivo por el que hemos salido.

Azahara Martin

(Barcelona)