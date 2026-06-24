La toga está de moda: declaraciones, investigaciones, imputaciones, autos, sentencias, recursos, etc., se han convertido en términos cotidianos para el ciudadano de a pie, lego en derecho.

Tratamos a los jueces como a los árbitros de fútbol; si sus decisiones y sentencias favorecen a nuestro equipo, asentimos con placer, mas, si van en su contra, nos acordamos de su árbol genealógico y les mostramos una tarjeta roja. No debemos temer a los jueces, sino a las consecuencias si quebrantamos la ley o aparecen serios indicios que así lo sugieren. El refranero nos recuerda que “el juez debe tener una oreja para el demandante, y la otra para la otra parte” y así lo hacen; los togados deben trabajar sin presiones, coacciones o amenazas para poder desempeñar una tarea tan difícil como es juzgar y dictar una sentencia, ya que absolver a un culpable o condenar a un inocente suponen su propia condenación.

No nos convirtamos en abogados de sequero o secano, opinando de lo que no sabemos y tratando de sentar cátedra; no olvidemos la famosa máxima: dura lex sed lex.

Francisco Javier Sáenz Martínez (Lasarte)