Una llamada a la sensatez, refugio climático en Ourense centro

Me dirijo a los lectores de este diario para expresar una reflexión sobre el uso del espacio público en Ourense, en particular, en el entorno del puente romano. Durante años, este parque ha sido un lugar de encuentro y descanso para vecinos y visitantes, sirviendo también como un refugio climático y un espacio de convivencia para toda la comunidad.

Desde hace tiempo, una parte significativa del parque se ha destinado en exclusiva al disfrute de los perros y sus dueños. Aunque comprendo la importancia de contar con espacios adecuados para las mascotas, considero que sería conveniente recordar que los espacios públicos son de todos y que, en ocasiones, sería recomendable contar con áreas específicas para los perros en lugares que no supongan una merma de la calidad de vida de nosotros, los vecinos, por ejemplo, crear un área canina en Montealegre, permitiendo que el parque conserve su carácter de lugar de tranquilidad y contacto con la naturaleza para quienes buscamos un entorno más apacible. El parque anexo al puente romano debe ser un refugio climático para los ourensanos y ourensanas y no un área exclusiva de mascotas. Cierro esta carta con una opinión, solo los seres humanos tenemos obligaciones morales. Quien equipara el valor de un animal al de una persona, olvida que solo las personas construyen la justicia.

Rubén Garrido Rivero (Ourense)