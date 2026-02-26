Un hombre se encontró un día con un monolito en el desierto. Y empezó a dar vueltas alrededor. Dos hombres se pusieron a dar vueltas alrededor del monolito. Más tarde, miles de hombres y mujeres dieron vueltas al monolito en el desierto. Millones de personas dieron vueltas al monolito. Los que no daban vueltas al monolito fueron apartados. Fueron prohibidos.

En un descampado una mujer se arrodilló ante un crucifijo. Luego fueron tres las que se arrodillaron ante un crucifijo. Más tarde se arrodillaron cientos de personas ante el crucifijo. Llegaron a miles y millones arrodilladas ante crucifijos.

Los que no se arrodillaban fueron apartados. Fueron prohibidos. También un hombre se encontró un día con un muro alto. Y depositó en sus rendijas un mensaje. Luego fueron dos hombres. Más tarde lo hicieron cientos y miles. Y los que no acudían al muro de las lamentaciones fueron apartados. Fueron prohibidos. Fueron expulsados.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)