Equilibrio de poderes

Nos llegan noticias positivas para la economía mundial: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reafirmado el principio de que las decisiones del poder político están sujetas a la revisión judicial. Al invalidar una parte significativa de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, la justicia estadounidense subraya que las medidas ejecutivas deben ajustarse estrictamente al marco legal vigente, independientemente de la intención política detrás de ellas.

Este tipo de fallos judiciales pone de manifiesto que el sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) sigue operativo. La división de poderes no solo organiza el Estado, sino que garantiza que ninguna rama del gobierno actúe fuera de sus competencias, preservando así la integridad del sistema democrático.

Jesús Sánchez Ajofrín Reverte

(Albacete)