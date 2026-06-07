La Región

La Región

Maltrato á enfermaría no quirófano de Verín

Publicado: 07 jun 2026 - 03:10
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Escríbo en representación dos enfermeiros e enfermeiras do Servizo de Quirófano do Hospital de Verín para denunciar publicamente o engano e o maltrato laboral que estamos a sufrir por parte da Dirección de Recursos Humanos do Sergas en Ourense.

Nas últimas nóminas, e de xeito totalmente unilateral e sen previo aviso, recortáronnos practicamente á metade o prezo das nosas horas de garda e presenza física. Para camuflar esta tesoirada, a Dirección modificou de golpe e porrazo os conceptos retributivos na nómina, saltándose o acordo do Hospital de Verín.

Ninguén regala o seu traballo, e menos nun servizo de máxima responsabilidade e tensión como é un bloque cirúrxico

Mentres este equipo de profesionais se envorca cada día en soster o servizo, dobrar esforzos pola falta de persoal e tutelar a novos cargos sen experiencia para que o hospital funcione como un reloxo, a resposta da administración é quitarnos o noso salario de “tapadillo”.

Ninguén regala o seu traballo, e menos nun servizo de máxima responsabilidade e tensión como é un bloque cirúrxico. Con estes recortes inxustificados, a Dirección de Ourense non só ataca os dereitos consolidados dos traballadores, senón que dinamita a paz social e pon en risco a propia sustentabilidade e calidade asistencial do quirófano de Verín.

Se pretenden aforrar cartos a costa de minguar a dignidade de quen sostén a sanidade pública, atóparannos de fronte.

Iván Míguez Nogueiras

(Colectivo de Enfermaría do Quirófano do Hospital de Verín)

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