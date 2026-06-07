Maltrato á enfermaría no quirófano de Verín
Maltrato á enfermaría no quirófano de Verín
Escríbo en representación dos enfermeiros e enfermeiras do Servizo de Quirófano do Hospital de Verín para denunciar publicamente o engano e o maltrato laboral que estamos a sufrir por parte da Dirección de Recursos Humanos do Sergas en Ourense.
Nas últimas nóminas, e de xeito totalmente unilateral e sen previo aviso, recortáronnos practicamente á metade o prezo das nosas horas de garda e presenza física. Para camuflar esta tesoirada, a Dirección modificou de golpe e porrazo os conceptos retributivos na nómina, saltándose o acordo do Hospital de Verín.
Ninguén regala o seu traballo, e menos nun servizo de máxima responsabilidade e tensión como é un bloque cirúrxico
Mentres este equipo de profesionais se envorca cada día en soster o servizo, dobrar esforzos pola falta de persoal e tutelar a novos cargos sen experiencia para que o hospital funcione como un reloxo, a resposta da administración é quitarnos o noso salario de “tapadillo”.
Ninguén regala o seu traballo, e menos nun servizo de máxima responsabilidade e tensión como é un bloque cirúrxico. Con estes recortes inxustificados, a Dirección de Ourense non só ataca os dereitos consolidados dos traballadores, senón que dinamita a paz social e pon en risco a propia sustentabilidade e calidade asistencial do quirófano de Verín.
Se pretenden aforrar cartos a costa de minguar a dignidade de quen sostén a sanidade pública, atóparannos de fronte.
Iván Míguez Nogueiras
(Colectivo de Enfermaría do Quirófano do Hospital de Verín)
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