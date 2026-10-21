CARTAS AL DIRECTOR
Sin respuesta del Ayuntamiento
CARTAS AL DIRECTOR
Desde el pasado 31 de agosto he realizado dos solicitudes telemáticas para el cambio de padrón al Ayuntamiento de Ourense sin recibir ninguna respuesta y sin siquiera obtener un número de expediente a las solicitudes. Si llamas por teléfono, o te cuelgan o te ponen la música hasta que te aburres.
Presenté dos reclamaciones al Ayuntamiento y contestan que tienen mucho trabajo y que, si tengo urgencia, me desplace a las oficinas físicamente para realizarla. O sea, presencialmente sí, pero telemáticamente no, y eso que es un derecho que tenemos los ciudadanos.
Juan Fernández
(Ourense)
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