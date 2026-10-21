Sin respuesta del Ayuntamiento

Desde el pasado 31 de agosto he realizado dos solicitudes telemáticas para el cambio de padrón al Ayuntamiento de Ourense sin recibir ninguna respuesta y sin siquiera obtener un número de expediente a las solicitudes. Si llamas por teléfono, o te cuelgan o te ponen la música hasta que te aburres.

Presenté dos reclamaciones al Ayuntamiento y contestan que tienen mucho trabajo y que, si tengo urgencia, me desplace a las oficinas físicamente para realizarla. O sea, presencialmente sí, pero telemáticamente no, y eso que es un derecho que tenemos los ciudadanos.

Juan Fernández

(Ourense)