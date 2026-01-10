La mentira del orden internacional. Ya no es geopolítica, es saqueo

El mundo no está en peligro de guerra, está en peligro de rendición. Rendición moral, política y humana. La avaricia gobierna y la cobardía la sostiene. Todo lo demás son excusas.

Rusia invadió Ucrania. No fue un conflicto, ni una operación especial, ni una provocación mutua, fue una invasión ilegal. Putin desafió el derecho internacional y ganó, porque nadie se atrevió a frenarlo. Hubo comunicados, sanciones calculadas y discursos hipócritas, pero no hubo voluntad real de detener al agresor. Cuando el costo es alto, la justicia desaparece.

Venezuela fue abandonada mucho antes. Maduro usurpó el poder sin legitimidad mientras el mundo miraba hacia otro lado. Cuando los venezolanos votaron y eligieron a Corina Machado y a Edmundo González, la respuesta fue el exilio. Los ganadores tuvieron que huir y la comunidad internacional aceptó el fraude como un hecho consumado. No por ignorancia, sino por conveniencia.

Hoy Estados Unidos actúa, pero no por principios. Detiene a Maduro, lo saca del país y habla de justicia. Es falso. Si hubiera justicia, devolvería el poder a quienes lo ganaron en las urnas. Si hubiera democracia, permitiría el regreso de sus líderes legítimos. Pero no lo hace porque su interés no es la libertad, es el petróleo. Venezuela no es un país para ellos, es un recurso.

Cuba, Groenlandia, cualquier territorio estratégico entra en la misma lógica. No importa la ideología, no importan los derechos, no importa la soberanía. Importa el control; el imperialismo no ha muerto, actúa sin pudor.

¿Y el resto del mundo?, calla. Europa calla, América Latina calla, Naciones Unidas callan. El derecho internacional se ha convertido en papel mojado. Los líderes firman declaraciones que no obligan a nada y se felicitan entre ellos por “haber reaccionado”. No reaccionan, se esconden.

No habrá Tercera Guerra Mundial, no hace falta. Estados Unidos, Rusia y China no se enfrentan porque ya entendieron el reparto. Tres imperios, un planeta. Habrá operaciones selectivas, golpes controlados, anexiones forzadas. Sin declaraciones de guerra, sin responsables, sin consecuencias.

Esta es la ley que se impone; el poder manda, el débil obedece y el mundo mira. Y lo más grave no es que los imperios actúen como imperios, sino que la humanidad lo acepte con resignación.

No es miedo lo que sentimos, es rabia, es impotencia, es vergüenza ajena. Estamos cansados de discursos vacíos, de falsas defensas de la democracia, de una justicia que solo se aplica a los pequeños; cansados de un orden mundial que protege al fuerte y castiga al débil.

Esto no es el futuro, es el presente. Y si se permite, ¡será también el legado…!

José Manuel Varela Mosquera

(Ourense)