Un mundo en guerra

Los titulares de los medios de comunicación no engañan: el mundo está en guerra. Lo vemos en tierras persas, ucranianas, sudanesas, afganas, paquistaníes… con muerte y destrucción por doquier. El reciente bombardeo paquistaní contra un hospital de Kabul, con al menos 400 muertos y 250 heridos, es solo el último capítulo de esta espiral de barbarie. Ayer fue en Teherán, en Kiev, en Járkov… prueba fehaciente de que cualquier urbe del planeta puede convertirse en objetivo de aviones, misiles o drones que caen desde el mismo cielo azul y maravilloso de nuestro hogar común.

Sin embargo, no todas las guerras se libran con explosiones. Hay otros frentes abiertos, menos visibles, pero igualmente devastadores: la carestía de la vida, la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, el precio del petróleo y de los combustibles, el coste energético, la incertidumbre sobre el euro ante la llegada de su versión digital y una vivienda que se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchos. Son guerras silenciosas que erosionan la dignidad y la esperanza, día tras día.

Mientras tanto, la educación y la formación han sido relegadas al baúl de los recuerdos. Mejorar la vida de los seres humanos no parece estar de moda; no se “vende” como sí lo hacen los armamentos y la industria de la guerra. Las organizaciones internacionales que deberían poner freno a esta locura bélica ni están ni se las espera, atrapadas entre la inoperancia y los intereses de las grandes potencias. Sin darnos cuenta, hemos retrocedido no solo a los inicios de la I Guerra Mundial, sino incluso a aquellos tiempos en los que la propiedad privada, los recursos y las fronteras encendían conflictos entre vecinos. Hoy el mundo vuelve a estar en guerra, siendo la paz de nuevo el anhelo y la esperanza de los seres humanos. ¿Cuántos “no” precisamos en este escenario de conflictos bélicos y sociales?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)