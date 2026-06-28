Agradecimiento al HADO del área Sanitaria de Valdeorras

Quiero hacer público mi más sincero agradecimiento al equipo de Hospitalización a Domicilio (HADO) del Área Sanitaria de Valdeorras, especialmente al médico y a la enfermera que atendieron a mi madre durante los últimos meses de su vida.

Gracias a su apoyo, profesionalidad y dedicación, pudimos seguir teniendo a nuestra madre en su hogar hasta el final, rodeada de su familia y del cariño de todos los que la queríamos. Para nosotros, sus hijos y familiares, resulta difícil expresar con palabras lo importante que fue poder cuidarla en casa y hacer que se sintiera acompañada, querida y atendida hasta el último momento.

Todo ello no habría sido posible sin la extraordinaria labor de los profesionales del servicio de HADO. Mi madre recibió en su domicilio una atención sanitaria de gran calidad, comparable a la que hubiera tenido estando ingresada en un hospital, pero con la enorme ventaja de poder permanecer en su entorno, en su casa, junto a los suyos.

Su trabajo fue mucho más allá de la asistencia médica. Nos ofrecieron cercanía, tranquilidad, orientación y apoyo en unos momentos especialmente difíciles para nuestra familia. Su humanidad y sensibilidad nos ayudaron a afrontar esta etapa con serenidad y confianza.

Con estas palabras también quiero contribuir a dar a conocer un servicio que muchas personas todavía desconocen. La Hospitalización a Domicilio y los cuidados paliativos permiten que numerosos pacientes puedan recibir atención médica y de enfermería especializada en sus hogares, manteniendo su calidad de vida y la cercanía de sus seres queridos. Es un recurso sanitario de enorme valor humano y profesional que merece ser reconocido y apoyado.

Por todo ello, en nombre de toda mi familia, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al equipo de HADO del Área Sanitaria de Valdeorras. Su dedicación permitió que nuestra madre viviera sus últimos meses con dignidad, cuidado y afecto, y eso es algo que nunca olvidaremos.

Muchas gracias por vuestra labor y por acompañarnos en un momento tan importante de nuestras vidas.

Elva Arias León (O Barco de Valdeorras)