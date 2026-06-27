¿Cazadores de qué?

Cuanto mayor sea la cantidad de dinero necesaria para alcanzar un sueño, menor será su impacto real en nuestra memoria como un bien de incalculable valor.

Cuando veo las patéticas imágenes de esos “valientes” cazadores que se fotografían con animales majestuosos, abatidos a tiro limpio a cambio de unos miles de euros, no puedo evitar pensar en la bajeza del ser humano. Son animales cuyos orígenes son muy anteriores a la bestia fusilera que los extermina.

Después de la caza, en un absoluto baño de vanidad, mandarán enmarcar la foto con el trofeo y, de paso, la colocarán encima de percheros de marfil hechos con los colmillos de ese longevo mamífero. Seguramente estos percheros habrán sido fabricados por alguna marca de postín en decoración, la cual insertará en soportes de oro y diamantes esos enormes colmillos blancos que una vez fueron paseados con ingenuidad por las selvas africanas.

Son cazadores de vanidad, personas cuyos sueños no son otros que relacionarse con egoístas acumuladores de trofeos; todo pagado con grandes cantidades de dinero procedente, tal vez, de paraísos fiscales y no de paraísos oníricos, donde el dinero es sustituido por grandes dosis de empatía y cariño.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte (Albacete)