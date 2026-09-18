CARTAS AL DIRECTOR
No contaminemos nuestra tierra
CARTAS AL DIRECTOR
Mi nombre es Daniela y tengo 12 años y os voy a hablar de un tema que hemos escuchado mucho pero hay veces que no lo cumplimos.
Yo pertenezco a un grupo llamado Ecovixiantes de Franciscanas, que es una extraescolar de mi colegio que hacemos los niños de la ESO y algunas veces los más mayores de Primaria para ayudar al planeta recogiendo colillas, haciendo recolecta de pilas y tapones…Unos días atrás, una profesora del colegio nos había contado que un día normal fueron un grupo de alumnos por las calles de Ourense a recoger colillas y en 45 minutos habían recogido más de 2.000; con esto quiero decir que sé que puede dar un poco de “pereza” tirar un papel al contenedor azul, lo se, pero intenta hacer ese esfuerzo para que dentro de 50 o de 100 años siga estando así o mejor nuestro planeta. Un gesto pequeño puede cambiar mil cosas…pero ya eso está en tus manos. Intenta reciclar o intenta no tirar 1.000 hojas porque no te guste tu dibujo; intenta reutilizar, intenta no tirar cosas al suelo…
Lo que quiero decir es que nuestro planeta es muy bonito y no hace falta contaminarlo.
Daniela Iglesias Vázquez
(Ourense)
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