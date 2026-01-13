Mientras asistimos a escenarios geopolíticos complejos y aumentan las personas más vulnerables, se está produciendo una revolución social silenciosa. Cada vez son más las jóvenes que no desean tener hijos por decisión propia. Influyen la precariedad laboral, la vivienda y otros condicionantes, pero también el hecho de que la actual libertad permite elegir; en el pasado, la presión social marcaba a quienes no tenían descendencia.

En España, las mujeres tienen hoy de media poco más de un hijo, muy por debajo de los aproximadamente dos hijos por mujer que se consideran en la tasa de sustitución necesaria para mantener la población, lo que evidencia una brecha entre proyectos vitales y condiciones reales para llevarlos a cabo. A ello se suma un paro juvenil elevado, no solo en nuestro país, situado en torno al 25%. En China, por ejemplo, la tasa de desempleo entre los 16 y 24 años ronda el 17%, síntoma de una generación que mira al futuro con más incertidumbre que esperanza. Esta tendencia puede transformar el sistema social: habrá menos relevos generacionales, más presión sobre las pensiones y un replanteamiento de las políticas familiares y de cuidados.

El gran problema es que las voces de estos jóvenes no llegan a los dirigentes actuales, atrapados en el cortoplacismo. La participación electoral juvenil es menor y su presencia en las instituciones, escasa, lo que agranda la distancia entre sus preocupaciones y las agendas de quienes gobiernan. Hoy, para muchos jóvenes, la cuestión es “tener o no tener hijos”; y elegir no tenerlos es una opción tan legítima como la contraria, pero detrás de esa decisión se juega el futuro de nuestro modelo social, y sus voces deberían escucharse allí donde se toman las decisiones que nos afectan a todos.

En un momento de práctica inactividad parlamentaria por el bloqueo institucional, ¿Por qué no van al atril del Congreso las voces juveniles? ¿Pueden perder una o dos horas sus señorías en escucharlas?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)