Lo normal y el sentido común

En cada época se considera normal, o de sentido común, algo que el tiempo va transformando a medida que avanzan ciertas cualidades, tanto personales como colectivas. Esos términos fueron usados para justificar desigualdades, injusticias o desacreditar a los que que piensan de forma diferente. Si hacemos un poco de historia nos damos cuenta como, en su tiempo, era normal el feudalismo, también lo fue la esclavitud, o el veto a la mujer para que pudiera desarrollarse y ejercer sus derechos como persona, la explotación de los obreros, incluidos los niños, la exclusión de los negros en lugares de decisión, la conquista y explotación de las riquezas y las gentes de un país, y un largo etcétera de los que hoy nos sentimos avergonzados.

No obstante, aunque a algunos les cueste reconocerlo, aquellas situaciones abusivas fueron vencidas por la lucha de los explotados, quienes con mucho sacrificio y esfuerzo, incluso jugándose la vida, lograron torcer el brazo opresor.

Aun siendo así, en la actualidad nos encontramos con una persistente degeneración protagonizada por las élites económicas, que son incapaces de ceder parte de sus privilegios a quienes, con su esfuerzo, contribuyeron a esa ventaja sobre el resto de los mortales.

Acumulan de forma soez una ingente e insaciable riqueza, a costa de la plusvalía que genera la mano de obra, la cuál se tiene que conformar con las migajas que le caen de la mesa al poderoso.

Bajo ningún concepto lógico dejan de practicar una esclavitud a la moderna, maquillándola del engañoso término “clase media”.

Mientras un obrero dependa exclusivamente de un salario, no es clase media, es un empleado dependiente de un patrón.

Se puede concluir diciendo que ese elenco de acumuladores de riqueza a costa de los demás está apoyado por una clase política que le niega a los trabajadores unos derechos básicos, tales como un salario y una pensión dignas y suficientes.

El sometimiento y la explotación siguen existiendo y existirán hasta tanto en cuanto los oprimidos no se organicen y luchen por una sociedad más justa e igualitaria, al igual que hicieron nuestros antepasados, dándole un revolcón a lo que entonces se consideraba normal o de sentido común.

No hay empresa sin obreros, ni ejército sin soldados. No sólo hay que escuchar las voces afines que dicen lo que uno piensa; escuchando otras distintas nos enseñan cosas que desconocíamos.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)