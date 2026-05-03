Prioritario, a igualdade

Publicado: 03 may 2026 - 02:10
Cartas al director en La Región.

Na súa obsesión por gobernar naquelas autonomías nas que depende dos votos de Vox para acadar a maioría, o PP acepta todas as condicións do partido de Abascal, aínda que estas sexan abertamente xenófobas e rocen a delicada liña da ilegalidade, ao admitir a desigualdade de dereitos entre os hispanos “puros” e o resto da poboación inmigrante.

A aceptación do termo “prioridade nacional” (o que implica que os cidadáns españois teñan preferencia nas axudas sociais ou prestacións públicas) no texto asinado entre ambos partidos na comunidade estremeña, debe rechiar en calquera comunidade ou país que pretenda chamarse democrático, xusto e igualitario, obxectivos que deberían ser a primeira e fundamental norma de convivencia.

Manolo Romasanta Touza

(Sigüeiro)

