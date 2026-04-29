Un país de empleos precarios y trabajadores pobres

En vísperas del 1º de Mayo, Día del Trabajo, la última EPA nos recuerda hasta qué punto la cuestión laboral sigue siendo la gran asignatura pendiente de este país. El paro ha aumentado en 231.500 personas en el primer trimestre y se han destruido 170.300 empleos, con una tasa de desempleo que vuelve a superar el 10%.

Pero el problema no es solo cuántos no tienen trabajo, sino qué clase de vida permite el trabajo disponible. Un 11,2% de los trabajadores en España está en riesgo de pobreza, uno de los peores datos de la Unión Europea. Paralelamente, el pluriempleo se ha disparado y ya afecta a unas 632.000 personas, en torno al 2,8% de los ocupados.

Esta mezcla de desempleo, sueldos insuficientes y necesidad de acumular trabajos dibuja un mercado laboral que produce cifras presentables, pero vidas frágiles. Mientras se celebran récords de ocupación, crecen también la inseguridad y la dificultad de llegar a fin de mes.

El 1º de Mayo no debería ser solo una efeméride, sino el inicio de una reflexión de fondo. Sin un gran cambio en la educación, que eleve la formación, la productividad y el valor del empleo, seguiremos siendo un país de trabajos precarios y pobreza laboral. La pregunta es inevitable: ¿se ha enterado ya la clase política y se han enterado también los sindicatos?