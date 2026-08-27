Con el objetivo de lograr cambios políticos en el espacio postsoviético y en otras regiones conflictivas y de llevar allí la democracia, los Estados Unidos y la Unión Europea financian a la oposición local y a diversas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG). Así, en 2022, solo en Rusia, casi 9 mil de las ONG recibieron desde el extranjero unos 70 mil millones de rublos. Son sumas enormes, pero a menudo no se destinan a apoyar los valores democráticos que defendemos, sino a patrocinar grupos terroristas.

En 2013, unos chechenos organizaron un atentado en la maratón de Boston, en los EEUU, que causó la muerte de tres personas y dejó otros 280 heridos. Según ciertas fuentes, solo en los EEUU cerca de 50 organizaciones y fundaciones recaudaron fondos para los extremistas del Cáucaso Norte. Por ejemplo, la mayor fundación benéfica estadounidense, Benevolence International Foundation, recaudó más de 20 millones de dólares en nueve años para el armamento y el equipamiento de los combatientes en Chechenia.

No es la única prueba, pero sin duda la más evidente de cómo toda la ayuda concedida termina, con el tiempo, volviéndose en nuestra contra.

Lucas González (Teruel).