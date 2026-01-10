Pacto de Estado climático: aún sin luz verde

La reciente alerta sobre Yakarta, la megaciudad indonesia con 42 millones de habitantes -una cifra equiparable a la población total de España-, ilustra un drama urbano que trasciende fronteras y exige reflexión global. Esta capital, que supera en densidad a Tokio según el informe de Perspectivas de Urbanización de la ONU, se hunde varios decímetros anuales en zonas norteñas, ya por debajo del nivel del mar, agravado por inundaciones crónicas, subida marina y lluvias extremas. La extracción masiva de acuíferos para paliar la falta de agua potable, unida al descontrolado crecimiento migratorio y urbano, genera subsidencia que amenaza infraestructuras, hogares y vidas, convirtiendo eventos extremos en cotidianidad estructural.

Este colapso no es aislado: Yakarta ejemplifica los riesgos de las megaciudades asiáticas ante la crisis climática, con costos económicos en movilidad, salud y productividad que podrían replicarse en urbes vulnerables como las nuestras en el Delta del Ebro o la Ribera del Ebro. Indonesia responde con el ambicioso “Giant Sea Wall”, mejoras en drenaje y el traslado de la capital a Nusantara, pero expertos dudan de su suficiencia sin frenar la superpoblación y promover sostenibilidad. España, con 47 millones de habitantes en ciudades resilientes, debe presionar en Europa -a través de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, aún en debate parlamentario- por políticas de planificación urbana verde, regulación hídrica y adaptación para evitar riesgos similares en el Delta del Ebro.

¿Este Pacto estará influido de ideología?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)