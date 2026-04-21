Amigos y amigas:

Esta carta quiere ser un pequeño homenaje a Francisco, el papa “destronado”, no porque le defenestraran, sino porque él mismo se destronó. El papa al que Cristo exaltó hace un año, el día 21 de abril de 2025. Y que quiso despedirse de su pueblo con elegancia y buen humor, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El papa que nos pidió rezar: “Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones”.

Francisco nos advirtió, con sencillez y cariño, los peligros en este cambio de época: el individualismo y consumismo, que nos esclavizan; el materialismo, que nos deshumaniza; el uso inapropiado de las nuevas tecnologías, que nos aísla; los radicalismos ideológicos, que nos desvinculan; el descuido de la casa común, que nos deja sin hogar; la pérdida del sentido comunitario, que nos empequeñece; las actitudes de algunos jerarcas, que “asustan hasta a Dios”; la escasa formación afectiva y sexual, que desnaturaliza el amor…

El 19 de marzo de este año se cumplieron diez de “Amoris laetitia”, la exhortación apostólica sobre la pastoral familiar. Entonces la exhortación generó un gran revuelo, porque abría la puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Hoy pensamos que el respaldo a quienes vieron roto su matrimonio y han sido capaces de rehacer sus vidas, es un abrazo de la Iglesia y un signo de la misericordia de Dios.

En “Amoris laetitia” Francisco nos recuerda que “todos somos una compleja combinación de luces y sombras”. Nos dice que el amor del cónyuge sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Nos asegura que el Espíritu está vivo en muchos matrimonios civiles, en parejas de hecho, en parejas homosexuales… Nos invita a orar en familia ante el Señor vivo y a participar juntos en la eucaristía viva… Nos recuerda que no desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor…

Amigos y amigas, con sus viajes, visitas, recepciones, escritos, sermones… Francisco nos susurraba el himno de la visita de León XIV a España: “Alzad la mirada, los ojos en Jesús, alzad la mirada clavada en la Cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz”.