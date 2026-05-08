Diez años después de la demanda de ampliación del parque empresarial de Xinzo de Limia, la realidad sigue siendo muy preocupante: la ampliación continúa, a pesar de las gestiones del gobierno municipal, sin condiciones de fin de obra que permitan al Concello asumir su titularidad y ponerla plenamente a disposición de las empresas.

En el año 2017, el entonces alcalde, Antonio Pérez, ya advertía a Xestur de la urgencia de esta ampliación ante la falta total de suelo industrial disponible, con una demanda real e inmediata por parte de diversas empresas.

Desde entonces, la Xunta de Galicia y Xestur han ido dando pasos importantes hasta la adjudicación de las obras, en 2022, a una empresa de construcciones por un importe de licitación de 4.361.000 euros, y un plazo de ejecución de diez meses, del 2 de mayo del 23 al 2 de febrero del 24.

Xinzo de Limia ya no puede permitirse más demora

Al mismo tiempo que se producía este retraso, ya de dos años, la Administración autonómica fue realizando múltiples anuncios sobre la inmediata puesta a disposición de las parcelas, generando expectativas que, en la práctica, no se cumplieron en los plazos anunciados ni con un horizonte cierto de finalización.

Tras una importante inversión que superó los 7.000.000 euros, resulta especialmente grave que la ampliación siga, a día de hoy, bloqueada por cuestiones pendientes de ejecución y remate, centradas especialmente en temas de electrificación y canalizaciones, incluso con una rotonda fantasma que supone un peligro evidente para los cientos de vehículos que transitan cada día por la avenida de la Lagoa. Esta larga demora está provocando un evidente perjuicio a aquellas empresas interesadas en instalarse en Xinzo que, en los últimos diez años, no han podido acceder a la compra de parcelas, perdiéndose oportunidades de creación de empleo y desarrollo industrial para nuestro municipio.

Xinzo de Limia ya no puede permitirse más demora. Es imprescindible que, a quien corresponda esta responsabilidad, actúe con urgencia para rematar definitivamente una infraestructura clave para el futuro económico de la villa y también de la propia comarca limiana.

Carlos Gómez Salgado

(Segundo Tte. Alcalde del Ayuntamiento de Xinzo de Limia)