En este mi pueblo tenemos una espina clavada desde hace mucho tiempo. Somos aficionados a la buena comida y, después de varios intentonas todas ellas fracasos mayúsculos, no hemos dado con algo tan sencillo como nuestro vecino del norte con el que lindamos o lidiamos -y despreciamos y mofamos a más no poder, y con el más mínimo motivo-, que lo ha encontrado con la fiesta de la filloa. Ingredientes sencillos y baratos, más económicos no pueden ser. Y mira tú que todos los años tienen problemas; que si la oposición, que si las pensionistas, amas de casa y otras asociaciones que siempre le ponen palos a las ruedas. Pero el éxito nadie se lo quita y año tras año es una auténtica fiesta de gente y mejor rollo.

Otros lo hicieron con el escalo, que despreciado que está culinariamente hablando y fue otro éxito completo. A veces la innovación simple es sinónimo de garantía y éxito.

Ya sabemos que estas fiestas las hace un devoto -el Ayuntamiento- con el dinero de otro.

Nosotros lo hemos intentado con la zorza y la empanada y algo de tortilla, pero fueron simples intentonas y fracasos sonoros y ahí lo hemos dejado.

Tímidamente, casi con vergüenza y a escondidas, lo empezamos con la Fiesta del Románico que ya vamos por la XIX, que de románico solo tiene el nombre y menos mal. Un bochorno de fiesta de tres días que impide hacer el comercio y la feria dominical amen de paralizar a toda una calle con el consiguiente cabreo de la circulación rodada y el desplazamiento cotidiano de todo el meollo del pueblo. Y cada año seguimos repitiendo las mismas y pesadas molestias. No aprendemos.

Otros, igual que yo, le llamamos la fiesta de la chilindrada. La gente joven y sobre todo los niños solían disfrazarse con sus escudos, lanzas y espadas, pero va a menos. Ya tenemos los Carnavales y el Carnavaliño de verano.

A lo largo del año tenemos tropecientas fiestas gastronómicas que diversas asociaciones y entidades programan con unos menús de lo más variado y suculento que pueda imaginarse.

Ahora mismo, con el San Juan, diversos colectivos parroquiales y culturales programan su noche en donde la sardina es plato especial al que acompañan churrasco o carne “ó caldeiro” y que gozan de muy diverso predicamento y atención con precios muy asequibles.

Pero fiesta, fiesta que se diga popular y defina al pueblo seguimos careciendo de ella y muy a nuestro pesar, por muchas y variadas teclas que pulsemos no damos acertado y así nos va. Pero eso sí, seguro que algún año celebraremos también una fiesta gótica o mudéjar. Vaya usted a saber.

José Rodríguez Gómez (Negreira)