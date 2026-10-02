Hace tiempo que vengo diciendo que los ciudadanos tienen deseos de ilusión, de un proyecto político que les devuelva las ganas de soñar.

La fragmentación en micro partidos es el símbolo de la ausencia de ese proyecto. No hay nadie con capacidad para aglutinar en unas siglas el voto suficiente para una mayoría que aporte estabilidad. Y esto produce un efecto de banalización en la política del país.

En esta legislatura venimos asistiendo a diferentes votaciones parlamentarias que tienen un desenlace en el último segundo y después de arduas negociaciones. Se defiende desde la conveniencia de cada formación política particular, en cada caso, que esto es lo que han votado los ciudadanos y por tanto ser democracia es atender a todos por igual y hablar con todos. Esto lleva a unos discursos maniqueos, de buenos y malos, según el interés de cada cual. Por un quítame esas pajas, como dice la canción, te pasan por la quilla. En ausencia de un proyecto que ilusione a una mayoría significativa, se convierte el lenguaje en un cruce de reproches y se va a la pelea por tu pequeña porción de representación. Es necesario recuperar la ilusión de la ciudadanía que, como ya he dicho en otras ocasiones, está con ganas de volver a soñar.

Y lo que tenemos en este momento es un caleidoscopio de pequeños partidos que quieren rentabilidad para sus postulados sin ofrecer nada a cambio. Pelearse por unas pocas monedas y vender a tu hermano por un plato de lentejas. Como dicen los italianos, porca miseria.

Alberto Quintairos Rodríguez (Ourense)