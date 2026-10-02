Por un cine de calidad

Este miércoles acudí al gran estreno de la semana. Habrá quien considere una tontería ir al cine un miércoles solo porque la entrada resulta más económica que un viernes. Sin embargo, la sala estaba repleta de gente de mi edad, de esa generación a la que supuestamente ya no le interesa la gran pantalla.

Cuando “La Bola Negra” terminó, tras 156 minutos, nadie se levantó. Ni una prisa, ni una pantalla encendida. La sala entera permaneció cristalizada, dejando que todo lo vivido terminara de asentarse.

Quizá no sea que a los jóvenes no nos interese el cine, sino que pocas veces se nos ofrece algo por lo que merezca la pena salir de casa.

María Llansó López

(Barcelona)