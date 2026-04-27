Estimada señora alcaldesa de Allariz:

Me dirijo a usted para comunicarle mi preocupación por el abandono en que se encuentra Vilar de Flores. Primero, por el abandono de el estado en que se encuentra el camino de acceso a Vilar de Flores, cuyo mal estado se esta convirtiendo en un peligro para peatones y vehículos.

Segundo, los perros, sueltos o no, que con sus heces contaminan las calles y los patios en que algunos se encuentran atados. Esto significa un foco infeccioso y más ahora que comienza el verano. Además ladran a cualquier hora de la noche no dejando dormir.

Gracias por su atención.