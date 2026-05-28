¿Humanismo? ¿Y eso qué es?

“Yo no contrataría a gente mayor, no dan buena imagen”, “lo más importante es el dinero”, “¿por qué tengo que pagar la Seguridad Social si yo no la uso?”. “los trabajadores tienen demasiados derechos”.

Son frases que hoy día se escuchan en nuestra sociedad con bastante frecuencia, especialmente entre los más jóvenes. Tales expresiones denotan una pérdida de valores o, mejor dicho, una permuta: hemos dado más importancia a lo económico que a lo humano. Y ello es consecuencia de la globalización.

Este fenómeno trae consigo, por supuesto, aspectos favorables, pero también consecuencias. En un mundo donde la cultura anglosajona se ha erigido sobre las demás con tanta fuerza ha provocado una desvalorización de las personas que resulta cuando menos preocupante.

Las relaciones humanas, la ayuda, la solidaridad… son la base de la convivencia y de la sociedad. Vivimos en comunidad. No somos sujetos aislados. Y todos, como personas, del más rico al más humilde, debemos contribuir a que esa sociedad siga unida porque de esa forma todos gozaremos de los mismos derechos. Si únicamente atendemos a la remuneración económica que recibimos de una persona o las pérdidas que nos conlleva, perdemos valores y sentimientos, que son lo que nos diferencia de una máquina.

Hace falta más humanismo y menos mercantilismo.

Andrea Arauna González

(Ourense)