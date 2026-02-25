Equilibrio de poderes
Realismo político ante el fascismo
Ione Belarra critica la estrategia de coalición de las fuerzas progresistas, porque “la conclusión es que hay que apoyar al PSOE”.
Veamos: si el objetivo es frenar el avance de la derecha, hay que reconocer que el resto del bloque de izquierdas, de manera individual, carece de la fuerza aritmética suficiente para contener la involución democrática. Por tanto, hay que articular una mayoría parlamentaria que supere las meras intenciones. La incidencia política no se logra solo con el discurso combativo o la presencia en medios; se fundamenta en la suma de escaños.
Así que sí: toca apoyar al PSOE. Apoyarlo y, sobre todo, condicionarlo como necesidad estratégica. No obstante, este respaldo nunca será incondicional, sino orientado a fiscalizarlo y presionarlo para que ejecute políticas netamente progresistas, incluso frente a posibles reticencias o cálculos electorales. No se trata de una adhesión ideológica absoluta, sino de un acuerdo pragmático sujeto a constante vigilancia. Es el momento de priorizar la política útil y la madurez institucional frente a la retórica de salón.
Miguel Fernández-Palacios Gordon
(Madrid)
