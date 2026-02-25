Equilibrio de poderes
Queridas diputadas
Queridas diputadas de PSOE, Podemos, Sumar, Bloque y demás que os oponéis a la prohibición del burka. Ni argumentos políticos, ni sociológicos, ni religiosos, ni constitucionales, ni feministas, ninguno de ellos va a ocultar vuestro cinismo.
Sencillamente: no queráis para otras lo que no queréis para vosotros. Porque no queréis poneros un burka, ¿a que no? Pues eso.
Y no se os ocurra insinuar que estoy apoyando a la ultraderecha. Por ahí mejor no vayáis.
Maribel Outeiriño
(Ourense)
