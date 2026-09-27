Silencio, se vive

El ruido es una constante de nuestro tiempo. En los medios de comunicación, en las redes sociales, o en el transporte público, todo es un estruendo continuo que satura nuestros oídos. No es de extrañar que los expertos pronostiquen problemas de sordera a edades cada vez más tempranas.

Ese bombardeo constante parece haberse convertido en la norma: sin ruido no hay paraíso, proclama el compás de este siglo. Por el contrario, el silencio resulta hoy un bien inalcanzable, casi utópico, reservado a los anacoretas. Nuestra clase política es el mejor reflejo de esta deriva con su consigna implícita de hacer ruido, que algo queda.

Así transcurren los días, sin que nuestros sentidos tengan un respiro. Cerrar los ojos para aislarse del entorno y respirar hondo constituye una terapia elemental y gratuita que ayuda a distanciarse del barullo exterior. Vivir consiste, al fin y al cabo, en procurarse instantes de sosiego y disfrute personal en armonía con los demás. ¿Es tan difícil?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)