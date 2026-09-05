Romper la Torre de Babel

Un idioma define a un individuo y también a la sociedad en la que vive.

No solo eso, sino que también impone una determinada concepción de la vida y las costumbres, en definitiva un idioma construye todo un sistema de pensamiento y un orden mental de sus hablantes en unas convenciones socialmente aceptadas.

Por tanto, en el crisol de diferentes lenguas y culturas del mundo hay dos grandes líneas de actuación, el nacionalismo que nos lleva a encerrarnos y por otro lado una visión cosmopolita que nos invita a abrirnos a otras maneras de pensar, de sentir, muy diferentes a las nuestras.

En el caso de España ya hace mucho tiempo que vengo diciendo que un organismo como la RAE me parece infantil e inútil, y que además marca el carácter cerrado del idioma de nuestro país y por tanto de nuestro pensamiento y sistema social.

Por suerte, en los últimos años se ha visto incrementar el número de inmigrantes, de tal manera que tenemos entre nosotros la cultura árabe, la rumana, la china y otros idiomas que están ofreciendo la posibilidad de que rompamos nuestro sistema, de que entremos en otros lugares para enriquecer nuestras vidas.

Si conseguimos salir de nuestro ámbito y nos vamos abriendo a romper con la tradición de nuestro sistema de pensamiento, nuestro idioma se hará más fuerte y más flexible, como por ejemplo le ocurre a la lengua inglesa, que es la más versátil del mundo porque absorbe a las demás culturas sin ningún tipo de prejuicio.

Bienvenidos sean por tanto los que llegan a nuestras fronteras, hagámosles sitio entre nosotros aunque sea solo por egoísmo, por nuestro bien, porque mayoritariamente lo que traen es necesario y bueno para nuestro país.

Alberto Quintairos Rodríguez (Ourense)