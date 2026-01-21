Los escasos días de este año están viniendo cargados de noticias trágicas, dentro y fuera de nuestras fronteras, y el accidente ferroviario del domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha teñido de luto a todo el país.

Las cifras de fallecidos y heridos que se iban conociendo a lo largo de la tarde anticipaban ya la magnitud del dolor que hoy soportan tantas familias. El tren de alta velocidad es un medio cómodo y rápido, pero la seguridad ha de estar garantizada sin fisuras.

La investigación de las causas de este siniestro, con un balance tan grave de vidas truncadas y lesionados, debe ser prioritaria y transparente, no solo para depurar responsabilidades, sino para evitar que nada parecido vuelva a suceder. Detrás de cada cifra hay familias rotas, proyectos interrumpidos y un duelo que exige, en primer lugar, atención y acompañamiento por parte de los servicios públicos y, en segundo lugar, respuestas claras sobre lo ocurrido.

En un momento así no cabe la polarización partidista ni el uso interesado de la tragedia: el dolor y el pésame compartido deberían ser el denominador común de una sociedad madura. Y, como ya recordó la dana de octubre de 2024, que anegó pueblos enteros y dejó tras de sí muerte y ruina, las tragedias no son avisos aislados, sino toques de atención sobre cómo cuidamos el territorio, las infraestructuras y, en definitiva, la vida de las personas.

Mi más sentido pésame a todos los afectados.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)