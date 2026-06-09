CARTAS AL DIRECTOR
Si vamos a hablar, hablemos
CARTAS AL DIRECTOR
Recientemente en Madrid ha sido celebrada en un centro escolar una obra de teatro relacionada con el conflicto bélico entre Israel y Palestina. ¿Los actores? Niños de primaria. Niños de menos de doce años. Si está bien o mal hablar de ese tema concreto queda bajo el criterio de los padres, los cuales están en su derecho a juzgar si ello es correcto o no.
Sin embargo, la cuestión es ¿por qué Palestina? ¿No merecen publicidad los miles de católicos masacrados en África? ¿No son vidas perdidas? ¿acaso no interesan?
Las vidas humanas perdidas por causas religiosas, políticas o por cualquier otro motivo que lleve a discriminación son injustas y desgracias. No debe haber muertes de primera o de segunda y desde luego no puede hablarse, precisamente a niños, que tienen menos capacidad para contrastar información, solamente de aquellos que han muerto por unos ideales que en opinión de cada uno son mejores que los otros.
Si vamos a hablar, hablemos. Pero de todo.
Andrea Arauna González
(Ourense)
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