Cabezas voluminosas

Se habla mucho de lo que molestan los ciclistas en la carretera. De que no puedes pasar. De que vas lento. Pero no sé habla de los moteros cuando van por la acera. De los moteros que llevan el casco en la mano. Cuándo van dos juntos con el casco en la mano, es complicado pasar. Y si van tres con el casco en la mano, ocupan todo el ancho de la acera. Porque el ser humano se caracteriza por tener una cabeza bastante grande para su tamaño. Y por ello el volumen de los cascos de motero es considerable.

Hay obstáculos más insalvables que los moteros con casco en la mano y los ciclistas

Consecuentemente, es imposible pasar por la acera cuando van juntos con el casco en la mano. Porque entiendo que caminar por la calle con el casco puesto es harto incómodo. Y es cierto que el casco ha crecido con nuestras cabezas. Y el hecho de poseer una cabeza grande con respecto a nuestro cuerpo no nos ha hecho mejorar como especie. Hay obstáculos más insalvables que los moteros con casco en la mano y los ciclistas. Los clásicos conductores de coches de alta gama. No hay manera de sortearlos. La alta gama no implica un mejor dominio del auto. Tampoco ayudan mucho los conductores de SUV muy altos que parece que conducen desde la torre de vigía de un castillo. Da igual el tamaño de su cabeza con respecto al cuerpo.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)