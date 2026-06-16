La Región

La Región

Paz en Irán

Publicado: 16 jun 2026 - 04:10
La Región

Pakistán ha señalado un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos tras unos días de tensión que dejan más sombras que certezas. Una contienda breve, pero suficiente para medir fuerzas… y para que algunos hagan negocio.

Porque mientras se cuentan muertos, heridos y destrucción en suelo iraní, el precio del petróleo se dispara. Y con él, los beneficios de quienes mejor saben moverse en ese terreno. No son pocos los que señalan a Trump y a su entorno como claros beneficiarios indirectos de esta escalada.

¿Se trata de evitar guerras o de administrar las actuales? ¿Qué pasará con Israel e Irán? ¿Y con Taiwán?

En paralelo, se vuelve a invocar un “nuevo orden mundial” en el que Estados Unidos, Rusia y China reparten influencia según convenga. Cabe preguntarse si existe un entendimiento tácito para delimitar ese reparto planetario.

Pero las preguntas siguen ahí: ¿Se trata de evitar guerras o de administrar las actuales? ¿Qué pasará con Israel e Irán? ¿Y con Taiwán?

Entre tanto, Europa apenas cuenta. Más espectadora que protagonista, corre el riesgo de quedar fuera de un orden que otros ya están diseñando… y rentabilizando. El siglo XXI está marcado por el progresivo desplazamiento del viejo continente en este nuevo tablero internacional.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)

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