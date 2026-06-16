Sobre la presencia de las lenguas en el acto de graduación

Tras las opiniones surgidas sobre la graduación del IES O Couto, como alumno referenciado en la carta del día 14/06/2026, conviene hacer una apreciación. Afirmar que el gallego estuvo ausente no se ajusta a la realidad, pues sí estuvo presente y, de forma especialmente significativa, en la intervención dedicada al profesor de Lingua e Literatura Galega.

Galicia es una comunidad bilingüe, y esa realidad no debería entenderse como un problema, sino como una riqueza. La libertad de expresarse en gallego o en castellano forma parte de nuestra convivencia y de nuestra identidad. Más aún en un acto tan personal y emotivo como una graduación, donde cada alumno debe tener el derecho de hablar desde la naturalidad y no desde la imposición.

Defender el gallego es esencial, pero hacerlo no debería significar cuestionar la libertad de quienes lo valoran y lo respetan, aunque elijan expresarse de otra forma

Además, nuestro discurso no solo contó con las dos lenguas oficiales, sino también con intervenciones en inglés y francés, reflejando la formación y nuestro claro compromiso con todas las lenguas. Siendo un total, por tanto, de cuatro lenguas las que se pudieron oír en el acto.

Conviene no confundir libertad con diglosia. La diglosia nace de la subordinación; aquí hubo exactamente lo contrario: respeto, elección y convivencia. Reducir un acto cargado de esfuerzo, emoción y años compartidos a un simple recuento de idiomas es perder de vista lo verdaderamente importante.

Defender el gallego es esencial, pero hacerlo no debería significar cuestionar la libertad de quienes lo valoran y lo respetan, aunque elijan expresarse de otra forma. Quizá sea momento de dejar a un lado intereses particulares, lecturas ideológicas o debates innecesarios y centrarnos en lo esencial: celebrar, respetar y reconocer el camino recorrido por toda nuestra generación, sea en la lengua que sea.