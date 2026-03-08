Trump y Netanyahu defensores de los Derechos Humanos
Soberanía no es servilismo
Defender el derecho internacional y los principios de la UE no son opciones negociables; es un deber. Claudicar por miedo tampoco es opción. Si Trump amenaza a España y sostiene que “puede usar las bases si quiere, que podría simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos”, la respuesta no puede ser la sumisión. Plantar cara tiene costes; pero ceder aún más: la inestabilidad y la dependencia disparan los precios y, además, se pierde la dignidad. España no es el patio trasero de nadie.
Ante las amenazas, PP y Vox vuelven a alinearse con el poderoso cuando quieren tratar a España como peón estratégico. Mucho símbolo y mucha bandera; poca defensa efectiva de la legalidad internacional y de la autonomía nacional. El patriotismo no es obediencia selectiva ni cálculo partidista. Es coherencia cuando hay presión.
Los derechos humanos y la Carta de la ONU no son sugerencias opcionales que se puedan ignorar por miedo o conveniencia. Son los cimientos que nos definen como democracia y como proyecto europeo. Renunciar a ellos ante la primera amenaza no es pragmatismo, es una traición a nuestros valores fundamentales.
Decir ¡No a la guerra! y ¡sí a los derechos humanos y al derecho internacional!, no es ingenuidad. Es la única base sólida para una convivencia justa. Lo contrario no es realismo: es rendición.
Miguel Fernández-Palacios Gordon (Madrid)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Progresando adecuadamente
MICROBIOTA INTESTINAL
El aceite de oliva virgen protege la salud cognitiva
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 9 de marzo
TRAS LA MUERTE DE SU PADRE
Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, elegido nuevo líder supremo de Irán