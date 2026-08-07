Atención a los grandes dependientes

Cuando un centro de día cierra durante el mes de agosto, muchas familias se preguntan quién atiende a las personas con gran dependencia durante ese tiempo. La respuesta, en demasiadas ocasiones, es desoladora: la familia, completamente sola.

Las necesidades de una persona con gran dependencia no desaparecen porque sea agosto. Siguen necesitando ayuda para levantarse, asearse, vestirse, alimentarse, desplazarse y realizar prácticamente todas las actividades básicas de la vida diaria.

Sin embargo, muchas familias aseguran encontrarse con una situación muy difícil cuando buscan alternativas. No siempre hay plazas de respiro familiar, el acceso a ayuda a domicilio extraordinaria resulta insuficiente o no llega a tiempo y, en ocasiones, aunque exista un recurso alternativo, no puede utilizarse por falta de transporte adaptado.

Mientras tanto, la carga recae sobre cuidadores de edad avanzada, muchos de ellos con problemas de salud, y sobre hijos y hermanos que intentan compatibilizar sus jornadas laborales con unos cuidados permanentes que requieren una dedicación casi absoluta.

Esta realidad provoca agotamiento físico, emocional y económico. Las familias no piden privilegios. Piden que ninguna persona con gran dependencia quede sin atención cuando un recurso público cierra temporalmente y que exista una respuesta coordinada que garantice la continuidad de los cuidados.

Sería deseable que las administraciones públicas revisaran estos periodos de cierre y reforzaran la coordinación entre la Xunta de Galicia y los servicios sociales municipales para ofrecer soluciones reales a quienes más las necesitan.

La dependencia no entiende de vacaciones. Los cuidados tampoco.

Esperamos que esta reflexión contribuya a abrir un debate necesario y a impulsar medidas que eviten que las personas con gran dependencia y sus familias se sientan abandonadas durante un mes entero.

Muchas gracias por su atención.

María Campos Bernárdez. (Celanova)