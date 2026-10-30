Otra vez, no

Detrás de cada accidente ferroviario hay familias que esperan una llamada que nunca llega, viajeros que ya no vuelven a casa y comunidades enteras marcadas para siempre. Adamuz y Urda no pueden quedar reducidos a dos tragedias aisladas: sus causas pueden ser distintas, pero plantean la misma pregunta incómoda. ¿Por qué, en un país donde cada año se realizan cerca de 178 millones de viajes en tren y más de 44 millones en alta velocidad, un solo fallo puede costar tantas vidas?

El temor que hoy sienten muchos viajeros es comprensible. Pero esa confianza que millones de personas depositan cada día en el ferrocarril no es una estadística: es la promesa de llegar a casa. Y esa promesa exige algo más que investigar cuando ya es tarde.

Tras Adamuz se alertó de la necesidad de mejorar la detección de defectos en la vía y de reforzar la coordinación entre los centros de control y los maquinistas. Sin embargo, esas advertencias no se tradujeron con la rapidez necesaria en normas vinculantes, sistemas de detección y protocolos verificados. En Urda, cuando falló la protección automática, la respuesta humana no fue suficiente para evitar la catástrofe.

No pedimos milagros. Pedimos auditorías independientes, revisión urgente de la vía y de los sistemas de seguridad, procedimientos claros para cuando falla la tecnología y garantías de que las recomendaciones no acaben en un cajón.

A las víctimas, a sus familias y a quienes sobrevivieron les debemos solidaridad, verdad, memoria y compromiso. Pero también una respuesta: ¿qué Gobierno asumirá, sin excusas ni demoras, la tarea de que esto no vuelva a ocurrir? Porque cada demora puede costar vidas.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)