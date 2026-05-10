Caminando, aprendiendo
Virus
¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos los españoles: ¿por qué complicarse la vida acogiendo el barco infectado de hantavirus pudiendo dejarlo pasar hacia su destino, Holanda?
Ahora se está removiendo todo un equipo de teóricos técnicos para desembarazarse del paquete, ese paquete que ha vuelto como una gran patata caliente.
Los efectos secundarios puede que nos recuerden a los de covid 19, algo que todavía resuena en nuestras vidas (y eso que solo era cuestión de uno o dos casos). ¿Para cuándo el Gobierno mostrará sentido común y dejará de intentar colgarse medallas por una solidaridad poco rentable a ojos del paisano de a pie?
Mario Varela Pérez(Ourense)
