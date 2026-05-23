Celanova forma futuros ayudantes de camarero

Participantes en el curso de camarero que se desarrolla en Celanova hasta el 3 de junio.

El Concello de Celanova y la Fundación Formavigo pusieron en marcha esta semana el primer taller de formación del año en el municipio, en el marco de la colaboración entre ambas entidades para mejorar la empleabilidad de la comunidad local.

El curso, con 15 participantes, está dirigido a personas que deseen incorporarse al sector de la hostelería en la villa de San Rosendo como ayudantes de camarero/a, un sector con gran demanda en el municipio celanovés.

El programa combina tres líneas de actuación: 50 horas de formación teórica presencial, talleres específicos de búsqueda de empleo y prácticas en empresas de la zona. La fase teórica se imparte en la cafetería del Auditorio Ilduara de Celanova, de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas, hasta el 3 de junio.

En las próximas semanas, Celanova también acogerá talleres sobre “Cosmética natural” y “Alimentación saludable después de los 60”, ampliando así la oferta formativa a diferentes colectivos e instituciones.

Los talleres están organizados por la Fundación Formavigo con el apoyo del Concello de Celanova, en colaboración con la Xunta de Galicia a través del Departamento de Política Social e Igualdad, y están cofinanciados por la Unión Europea.