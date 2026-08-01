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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas

Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa

NOCHE DE FIESTA

Cientos de vecinos y visitantes recorren las calles de Celanova con los faroles con motivo de la procesión de A Ramallosa. Una noche mágica que conquista cada año la villa ourensana.

Un año más las calles de Celanova quedaron a oscuras para ser alumbradas por los faroles de A Ramallosa. La villa ourensana realizó su tradicional procesión con motivo de las Fiestas de la Encarnación donde ramas, faroles y grupos recorren las calles de la villa .

Una fiesta que reúne a vecinos y visitantes en Celanova en una de las noches más especiales del verano en la villa. Una celebración que se alarga durante toda la noche y que tiene su broche de oro con la tradicional misa dominical por la Virgen de la Encarnación.

Celanova vuelve a disfrutar de una noché mágica a la luz de los faroles.

Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
1/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
2/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
3/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
4/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
5/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
6/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
7/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
8/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
9/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
10/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
11/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
12/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
13/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
14/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
15/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
16/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
17/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
18/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
19/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
20/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
21/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
22/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
23/23 Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa | Xesús Fariñas

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