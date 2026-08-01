Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
NOCHE DE FIESTA
Cientos de vecinos y visitantes recorren las calles de Celanova con los faroles con motivo de la procesión de A Ramallosa. Una noche mágica que conquista cada año la villa ourensana.
Un año más las calles de Celanova quedaron a oscuras para ser alumbradas por los faroles de A Ramallosa. La villa ourensana realizó su tradicional procesión con motivo de las Fiestas de la Encarnación donde ramas, faroles y grupos recorren las calles de la villa .
Una fiesta que reúne a vecinos y visitantes en Celanova en una de las noches más especiales del verano en la villa. Una celebración que se alarga durante toda la noche y que tiene su broche de oro con la tradicional misa dominical por la Virgen de la Encarnación.
Celanova vuelve a disfrutar de una noché mágica a la luz de los faroles.
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
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Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
18/23
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
19/23
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
20/23
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
21/23
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
22/23
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
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Xesús Fariñas
23/23
Galería | Celanova vuelve a disfrutar bajo la luz de los faroles durante A Ramallosa
|
Xesús Fariñas