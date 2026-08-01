Huevo o gallina

Muchas son las preguntas que se repiten los humanos, pero para las que no hay una respuesta que saque totalmente de dudas, o al menos satisfaga un mínimo. Las más clásicas son esas que van con él desde el principio al fin de su vida. La puerta de entrada y la de salida sin retorno. Impenetrable puerta que se cierra a su espalda. En ese paréntesis surgen, a saber: ¿de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos aquí, a dónde vamos? A estas siguen muchas más interrogantes que se pierden en el eterno tiempo filosófico que la mente ocupa en elucubrar, para volver al punto de partida una y mil veces. No se sabe. No se sabe nada. La ciencia observa, toma notas y teoriza.

Los avances sobre medicina, y la neurociencia concretamente, nos dan a entender infinidad de cosas que al mismo tiempo generan otras preguntas que, a semejanza de las cerezas, al intentar sacar una, se enredan en ella todas las demás. Esas preguntas son las que más inquietan. Y si se mira fuera del yo, surge de inmediato otro dilema que de momento, y a pesar de las investigaciones, nos sitúa de nuevo en el limbo de la ignorancia: ¿quien creó el universo? ¡Qué pregunta! Mejor dejarla tal y como está. Dejarla, y dejar a los astrofísicos que estudian los orígenes del cosmos y que un día sí puede que lo expliquen. Porque la vida es desentrañar misterios, pero a veces estos son de tal envergadura que las densas profundidades en las que se esconden no presentan un solo resquicio por el que entrar en ellos.

Pero vamos con otras que el pueblo propone como juegos, o simples adivinanzas. Un ejemplo puede ser ese que dice ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Desde el punto de vista de la biología evolutiva, según los expertos, parece ser que fue el huevo. Los huevos con cáscara en general, hace millones de años que existen. Los ponían los reptiles antes de que se conociesen las aves con las que hoy se convive, Ahora bien, con referencia a la gallina en concreto, está comprobado que genéticamente un ave puso un huevo, casualidades de la vida, que contenía el primer embrión de este animal, debido a una mutación. Huevo y gallina, un precioso regalo de la naturaleza. En fin, que los sabios estudiosos han dado la solución con lo que, todos contentos, todos tenían razón. Pero al desvelar la duda, voló el misterio. Lástima. Y por hoy, no hay más preguntas, señoría.