El mercado de Celanova será un Espazo Efémero

Entre los días 2 y 4 de abril, durante la Semana Santa, el mercado de abastos de Celanova se convertirá en un Espazo Efémero, una cita que persigue revitalizar el comercio de proximidad, apoyar el emprendimiento y dinamizar culturalmente el territorio. Para ello precisa 17 proyectos de desarrollo rural en ámbitos como el textil, la cerámica, la joyería, la tecnología o la gastronomía.

Los interesados en participar en el Espazo Efémero de Celanova deberán enviar su solicitud a “tecnico@limia-arnoia.gal” cubriendo un formulario y una declaración responsable, cuyos modelos están en “https//limia-arnoia.gal/novas/”, siendo el plazo 10 días desde la publicación de las bases.

En la planta inferior del mercado habrá una muestra y venta de productos, quedando el superior como área gastronómica, para degustar y comprar los alimentos. Asimismo, cada jornada incluirá obradoiros demostrativos y conciertos en directo.

Promueven el proyecto los Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) Galicia Suroeste Eurural, Limia-Arnoia y Oriente de Asturias, además de la Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloida (Portugal). Lo financia el programa Leader, a través del PEPAC 2023-2027, con apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta y el Principado de Asturias.