El mercado de Celanova será un Espazo Efémero

Entre los días 2 y 4 de abril el mercado de abastos de Celanova se convertirá en un Espazo Efémero, una cita que persigue revitalizar el comercio de proximidad

Fachada principal del mercado de abastos de Celanova.
Entre los días 2 y 4 de abril, durante la Semana Santa, el mercado de abastos de Celanova se convertirá en un Espazo Efémero, una cita que persigue revitalizar el comercio de proximidad, apoyar el emprendimiento y dinamizar culturalmente el territorio. Para ello precisa 17 proyectos de desarrollo rural en ámbitos como el textil, la cerámica, la joyería, la tecnología o la gastronomía.

Los interesados en participar en el Espazo Efémero de Celanova deberán enviar su solicitud a “tecnico@limia-arnoia.gal” cubriendo un formulario y una declaración responsable, cuyos modelos están en “https//limia-arnoia.gal/novas/”, siendo el plazo 10 días desde la publicación de las bases.

En la planta inferior del mercado habrá una muestra y venta de productos, quedando el superior como área gastronómica, para degustar y comprar los alimentos. Asimismo, cada jornada incluirá obradoiros demostrativos y conciertos en directo.

Promueven el proyecto los Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) Galicia Suroeste Eurural, Limia-Arnoia y Oriente de Asturias, además de la Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloida (Portugal). Lo financia el programa Leader, a través del PEPAC 2023-2027, con apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta y el Principado de Asturias.

